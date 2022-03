Marconi-Galletti-Einaudi dice ''no alla guerra, viva la Pace''

No alla guerra, viva la pace. E’ questo il messaggio mandato dagli allievi dell’Istituto Marconi-Galletti-Einaudi di Domodossola ieri, nel giorno del Dantedì.

Un modo per rimarcare questi valori universali oggi messi in discussione da una invasione e da una concezione falsa e sbagliata del valore della democrazia.

‘’Viviamo in Pace – si legge - qualunque sia il colore della nostra pelle, la nostra religione, la nostra lingua e la nostra tradizione! Diventiamo la bandiera della Tolleranza e rispettiamo le Differenze. Diciamo NO, con forza, ad ogni forma di violenza, di sopraffazione, la peggiore delle quali è la guerra! L' Istituto Marconi- Galletti- Einaudi di Domodossola in occasione del Dantedì rimarca questi valori universali’’.

Il disegno pubblicato è opera di Filippo, alunno della Quarta Liceo Sportivo.