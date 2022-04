Sarà lo storico Andrea Pozzetta l'oratore ufficiale del 25 aprile

Sarà lo storico Andrea Pozzetta a tenere l’orazione pubblica per il 25 aprile a Villadossola. Sono infatti già pronte le celebrazioni per il 77° anniversario della Liberazione nel secondo maggior centro dell’Ossola. La mattinata prevede il concentramento in piazza della repubblica alle 10 e poi il corteo accompagnato dalla Filarmonica cittadina. Alle 11 la celebrazione ufficiale al parco della Rimenbranza e infine ikl rinfresco alla Casa del Popolo di via Marconi.

Nel 2021 Pozzetto ha ricevuto a Domodossola il Premio “Repubblica Partigiana dell’Ossola” con questa motivazione: ‘’per aver contribuito attraverso l’instancabile attività di ricerca a diffondere in Italia e all’estero la conoscenza delle vicende della “Repubblica dell’Ossola”, di Domodossola e del territorio ossolano durante la lotta di liberazione’’.