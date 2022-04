Villa ricorda la Liberazione con una camminata alla Pianasca

Salita alla Pianasca per ricordare il 25 aprile. L’Anpi di Villadossola organizza per domani, sabato 23 aprile, tempo permettendo, una brve camminata alla Pianasca, il luogo da dove partì l’Insurrezione popolare del novembre 1943.

Ritrovo alle 14,30 alla sala storica di via XXV aprile e partenza per la Pianasca, zona che si trova poco sopra il Piaggio. Si transiterà davanti a Villa Lena, che in quegli anni di occupazione era la stata sede del comando tedesco. La cerimonia ci concluderà alle 16 con la deposizione di fiori al monumento.