Villette piange la scomparsa di Giovanni Cappannelli

Villette in lutto per la scomparsa di Giovanni Cappannelli, 76 anni. Persona nota non solo in paese, Giovanni era originario di Gubbio. In Valle Vigezzo aveva svolto la sua attività lavorativa come finanziere poi, in seguito come tecnico meccanico nella vicina Svizzera. Noto anche il suo impegno nella vita amministrativa di Villette: già assessore in passato dell’allora giunta Brindicci, è stato successivamente consigliere comunale, fino al 2014. Per molti anni ha anche coadiuvato la moglie nella gestione della locanda “Lo Scoiattolo”.

Giovanni, tra le varie cose, partecipava sempre ai Raduni delle ex Fiamme Gialle. Apprezzato anche il suo impegno nella vita sociale valligiana: era volontario presso la Soms Valle Vigezzo nel servizio “Vi portiamo noi”. I funerali hanno avuto luogo giovedì 21 aprile nella chiesa parrocchiale di Villette. Giovanni lascia la moglie Marisa e i figli: Gianpaolo con Marzia, Loredana con Massimo, Enrico con Federica.