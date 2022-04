Volley, i domesi carichi per i playoff

Tutto è pronto per l’attesissimo inizio dei play-off promozione che potrebbero regalare allo Studio Immobiliare VCO Domo una storica promozione in Serie C maschile.

Dopo la pausa di Pasqua è infatti iniziato il girone della pool promozione che vede impegnate 5 squadre (Valsusa 1° girone B, Domodossola 2° girone A, Mondovì 3° girone B, Alessandria 4° girone A e Lasaliano 5° Girone B), le prime due delle quali otterranno la promozione nella massima serie regionale.

La formula prevede un girone all’italiana con gare di sola andata (cinque giornate totali) in cui ogni compagine osserverà un turno di riposo e giocherà due gare casalinghe e due in trasferta.

Nel primo week end di gare (23 e 24 aprile) Domodossola ha osservato il suo turno di riposo, mentre si sono svolti gli incontri tra Lasaliano e Valsusa (1 a 3 per i valsusini) e Mondovì e Alessandria (3 a 0 per i cuneesi).

Domenica 1 maggio alle ore 18.00 al Palaraccagni ci sarà quindi l’attesissimo debutto casalingo dei domesi contro Alessandria. Poco più di un mese fa’ Domo aveva avuto la meglio 3 a 0 sugli alessandrini, ma nei play-off si riparte dall’inizio, i valori si azzerano ed entrano in scena anche altri fattori come tensione, mentalità e condizione fisica, per nulla scontata dopo una stagione lunga e travagliata.

Nei play-off inoltre non c’è tempo per recuperare eventuali passi falsi e quindi l’unico risultato utile è la vittoria. Anche perché per avere la certezza della promozione serviranno almeno tre vittorie su quattro gare e in casa Domodossola ne disputerà solo due (una delle quali proprio quella di domenica contro Alessandria e poi il 15 maggio contro Mondovì).

Ora più che mai il fattore campo può essere determinante e la società domese chiama a raccolta tutti i suoi tifosi: appuntamento quindi domenica 1 maggio alle ore 18.00 al Palaraccagni per la prima gara di play off tra Domodossola e Alessandria.