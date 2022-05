Comitato Salute Vco: “A chi dobbiamo chiedere i danni?

Una beffa materializzatasi la sera del 26 ottobre 2019, quando davanti ad una platea di attoniti Sindaci colà convocati dal Presidente Cirio per comunicare loro quanto aveva deciso in fatto di sanità del VCO, lo stesso Cirio, con una procedura irrituale senza precedenti, incaricò verbalmente il Sindaco di Domodossola di individuare, insieme ai suoi colleghi ossolani, un’area idonea per la costruzione di un nuovo ospedale in Ossola.