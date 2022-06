Terrazzo: come arredarlo con i consigli degli interior designer

Spesso trascurato o peggio ancora sottovalutato, il terrazzo è un'estensione della casa e una risorsa che può rivelarsi sorprendente! Se ben sfruttato, infatti, il terrazzo può diventare una perfetta zona relax tutta da vivere soprattutto durante il periodo estivo. Piccolo o grande il terrazzo è un open space in piena regola, uno spazio esterno ideale per organizzare delle suggestive cene all'aperto o per ritagliarsi qualche ora di pausa magari prendendo il sole. Vediamo allora come arredarlo seguendo i consigli degli interior designer.

Prima degli arredi un po' di calcoli!

Anche se può apparire noioso, in realtà "studiare" il proprio terrazzo prima di rivoluzionarlo è un passaggio fondamentale per non commettere errori in fase di arredo.

Calcolare gli spazi e le dimensioni del terrazzo è importante per visualizzare il possibile stile di arredamento. Un piccolo schizzo dell'area di cui si dispone può aiutare a sfruttare tutta la superficie in maniera ottimale.

Capire l'esposizione del terrazzo durante le fasi della giornata è fondamentale per gestire la disposizione di mobili, tavoli e eventuali piante.

Prima di apportare modifiche sostanziali è bene informarsi sulle possibili regole condominiali.

Segnare la posizione di eventuali prese per l'acqua e per la corrente è un ottimo modo per gestire in anticipo la disposizione per le luci e gli arredi.

Mobili e complementi d'arredo per tutti gli spazi

Una terrazza ampia in estate è la location perfetta per una cena con gli amici. Un tavolo spazioso e delle sedie non potranno quindi mancare, così come delle poltroncine coordinate a un tavolino basso per creare un salottino delizioso dove sorseggiare un aperitivo. La grigliata è poi un must in estate! Dunque perché non ritagliare un angolo del terrazzo per posizionare un barbecue? Se il terrazzo è invece di piccole dimensioni è possibile optare per delle soluzioni più pratiche come i tavolini e le sedie pieghevoli.

Il terrazzo? Una piccola oasi di pace a portata di mano

Un angolo verde nel cuore della città è possibile! Il terrazzo può infatti trasformarsi in una piccola oasi di pace e relax se impreziosita da alcuni dettagli mirati. Piante e fiori creano immediatamente un'atmosfera rilassante. Inoltre, se scelte correttamente piante e fiori possono regalare ombra e proteggere da sguardi indiscreti. Il tocco glamour? Una splendida amaca su cui crogiolarsi immersi nel profumo dei fiori.

Illuminare con gusto

Lanterne, led, candele o applique? L'importante è che diffondano la luce giusta per creare un'atmosfera rilassata e intima. Per mantenere una piacevole e armonica continuità tra lo stile d'arredo interno e quello esterno, le luci andrebbero scelte tenendo conto proprio di questa linea conduttrice. Chi ama poi il fai da te e il riciclo creativo potrebbe realizzare delle deliziose lanterne da tavolo per illuminare il terrazzo con il tenue chiarore delle candele. Scopriamo come realizzarle e l'occorrente:

Barattoli di vetro

Corda di iuta

Colla spray

Candele o luci led a batteria

Dopo aver lavato e asciugato il barattolo, iniziamo a decorarlo con la corda di iuta. Avvolgiamo la corda ben stretta intorno alla parte alta del barattolo e fissiamola aiutandoci con la colla spray. Possiamo impreziosire la lanterna aggiungendo altre decorazioni come conchiglie, fiori secchi, ramoscelli o bottoni. All'interno possiamo inserire delle candele o delle luci led a batteria.

Il terrazzo è uno spazio inesplorato tutto da reinventare! Piccolo o grande che sia possiede potenzialità uniche, che consentono di trasformarlo in uno spazio tutto da vivere.