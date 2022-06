I GAL piemontesi incontrano l’assessore regionale alla Montagna

Lunedì, i GAL Piemontesi, riuniti nell’Associazione Asso Piemonte Leader, hanno incontrato, presso la sala stampa del Consiglio Regionale, il vicepresidente e assessore allo Sviluppo della Montagna della Regione Piemonte, Fabio Carosso.

Nel corso dell’incontro i presidenti dei GAL e il vicepresidente regionale si sono confrontati sulla prossima programmazione dei fondi strutturali europei 2023-2027, cominciando a ragionare sul budget da destinare al sistema dei GAL, anche in virtù di nuovi territori rurali che vorrebbero entrare a far parte dei gruppi di azione locale. Il vicepresidente Carosso ha espresso soddisfazione per il lavoro che i GAL stanno svolgendo sui rispettivi territori e ha invitato i presidenti e direttori presenti a continuare a lavorare per sviluppare prodotti e filiere innovative, guardando sempre al medio-lungo periodo.

Concluso l’incontro con il Vicepresidente regionale Carosso, l’Associazione Asso Piemonte Leader ha continuato i propri lavori, approvando bilancio consuntivo 2021 e bilancio preventivo 2022, prevedendo maggiori risorse da destinare alla comunicazione, in particolare per quanto riguarda la diffusione degli obiettivi e dei risultati ottenuti a livello piemontese, e per organizzare momenti di confronto e condivisione con enti sovra locali, mondo delle imprese e associazioni di categoria su temi specifici che riguardano lo sviluppo rurale.