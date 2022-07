Statale 33, nessun lavoro in vista ma restano i restringimenti

Tutto è ancora fermo, nonostante gli annunci. Era marzo quando Anas faceva sapere che in primavera sarebbero iniziati i lavori su tre ponti nella tratta di superstrada a Ornavasso e Villadossola, lavori per un importo complessivo di 5 milioni e mezzo . Siamo a luglio e non c’è traccia di interventi.

I sondaggi di Anas avevano valutato lo stato dei viadotti lungo la superstrada del Sempione , tanto che Anas aveva deciso di intervenire su tre ponti. Si trattava di tratti riguardanti i Comuni di Ornavasso e Villadossola, dove da mesi e mesi ci sono pericolosi restringimenti di carreggiata.

Soprattutto quello di Villadossola dove l’immissione sulla statale 33 verso nord è ad alto rischio per la scarsa visibilità e per il vezzo di molti automobilisti che in arrivo da sud non rispettano i limiti di velocità.