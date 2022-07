Perdite d'acqua a Piedimulera, il sindaco Lana rassicura: "Problema risolto, ma a Cimamulera la situazione resta complessa"

"Risolto il problema relativo alle grosse perdite che sono state sistemate, in più la messa in pressione della nuova linea in via Braille ha messo al momento il bacino in condizioni di non andare in sofferenza e quindi sono sospese le chiusure notturne". Ad annunciarlo con un post sulla poagina Facebook del Comune, Alessandro Lana, il sindaco di Piedimulera. "Questo nn significa che l' ordinanza sia revocata, anzi a maggior ragione vanno comunque mantenuti comportamenti di utilizzo parsimonioso dell'acqua" ha proseguito il primo cittadino aggiornando i suoi concittadini circa le problematiche idriche che hanno colpito Piedimulera.

"Situazione in frazione purtoppo più complessa, oggi i consiglieri di Cimamulera sono stati in contatto insieme a me con Acqua Novara e Vco per trovare una soluzione. Gli operai hanno passato la giornata a verificare le sorgenti e le prese che servono il bacino principale e domani procederanno con altri inteventi che dovrebbero risolvere la situazione. Per calmierare il problema ho chiesto con insistenza, e ottenuto, almeno un rifornimento di sacchetti e una botte che resterà in piazza per stasera e domani mattina in modo che le utenze senza acqua possano utilizzare almeno questa risorsa per tamponare la situazione".

"Domani in mattinata manderò ulteriori aggiornamenti, man mano che la situazione evolve. La siccità comunque inizia a fare la sua parte quindi invito ancora tutti a utilizzare in modo consapevole e senza sprechi l'acqua" conclude Lana.