Grande attesa in valle Antrona per la Brevettola Sky Race

La Val Brevettola Sky Race premierà i primi 5 uomini, le prime 5 donne che termineranno la gara. Al primo e alla prima classificati andranno 600 euro, ai secondi 400, ai terzi 200, ai quarti 100 e ai quinti 50 euro. La competizione che si corre sulle montagne di Montescheno è stata una della prime ad adottare prmi uguali per i due sessi.

Montescheno è da tempo al lavoro per non lasciare nulla al caso e allestire una gara perfetta. I volontari non mancano e a questa competizione lavora l'intero paese.

Domenica, dopo 2 anni di stop pandemico, la competizione tornerà a ripopolare ci concorrenti agguerriti il lungo tracciato (oltre 20 chilometri) che corre sotto la testa dei Rossi, sotto cima Camughera e dal Colle del Pianino riporta alla piazza del paese. Previsto anche un premio per chi passerà in testa da Ogaggia, a 1977 metro di quota. Ogaggia è il passo dove sorge il ristrutturato rifugio intitolato a a Manuele e Davide, i due ragazzi del paese morti tragicamente, ma il cui ricordo è rimasto nel cuore di tutti i residenti e di chi li conosceva. E non a caso questa competizione è nata in loro ricordo.

C’è da battere il record di Paolo Bert (2h 10’ 29’’) e di Denisa Dragomir (2h 38’ 20’’), stabiliti nel 2018.

Tutto pronto dunque per il via alla gara, in programma alle 8,30 dalla piazza del paese.