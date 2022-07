Le previsioni meteo per il weekend

Il veloce passaggio sul nord Italia di una modesta saccatura atlantica causa nel pomeriggio odierno rovesci e temporali diffusi sul Piemonte, localmente anche di forte intensità. Da domani deciso miglioramento del tempo con risalita dei valori di pressione e condizioni di cielo prevalentemente sereno che si protrarranno fino alla prossima settimana. Sabato locali condizioni di foehn nelle vallate alpine settentrionali fin sulle pianure al confine con la Lombardia

SABATO 30 LUGLIO 2022

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento fino ai 4400-4500 m. Venti: da nordovest sulle Alpi e da nord altrove, moderati in montagna e deboli o localmente moderati sulle pianure. Attesi rinforzi per foehn nelle valli alpine nordoccidentali e settentrionali, con interessamento delle pianure orientali fin su Astigiano ed Alessandrino nel tardo pomeriggio ed in serata. Tramontana sull'Appennino.

DOME NICA 31 LUGLIO 2022

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per formazione di cumuli pomeridiani sui rilievi. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in ulteriore lieve aumento sui 4500-4600 m. Venti: generalmente deboli a tutte le quote, nordoccidentali sulle Alpi e da nord sui restanti settori. Residui rinforzi in valle Ossola al primo mattino.