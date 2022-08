Ornavasso, scrutatori di seggio: c'è tempo fino al 30 agosto per dare la disponibilità

L'amministrazione comunale di Ornavasso segnala che c'è tempo fino al 30 agosto per chiedere di poter fare gli scrutatori alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre c'è tempo fino al 30 agosto.

“L'iscrizione nell'Albo degli scrutatori -precisa però il Comune-, condizione necessaria per dichiarare la propria disponibilità, deve però essere già stata perfezionata nel mese di gennaio 2022 (domanda pervenuta agli uffici comunali entro il 30/11/2021). Non è quindi possibile presentare contestualmente la richiesta di iscrizione all'Albo e la disponibilità per le elezioni referendaria”.