Rimesso a posto, dopo un anno, il palo della Telecom

E’ stato messo finalmente in sicurezza il palo della Telecom all’incrocio tra via Cardezza e la tangenziale Floreanini, palo che era in condizioni precaria da un anno esatto dopo che un camion provato lo aveva danneggiato causando l’abbassamento della linea telefonica.

L’intervento di Telecom è stato eseguito nei giorni scorsi. A contribuire alla soluzione del problema l’amministrazione comunale che aveva fatto anche un’ordinanza a Telecom.

‘’Finalmente, dopo molteplici segnalazioni , il palo è stato sistemato’’ dice Massimo Gervasoni, assessore ai lavori pubblici di Villadossola .

Tra il sopralluogo avvenuto il 16 giugno 2021 erano state fatte ben sette segnalazioni a Telecom. ‘’Ora, dopo i vari sollecitati abbiamo fatto un’ordinanza – dice Gevasoni – affinché Telecom ripristinasse il palo e l’altezza dei cavi, per mettere in sicurezza la zona visto che il palo è in prossimità di una via pubblica. E il ripristino del palo è avvenuto. Ma in base ad altre situazioni precaria Telecom interverrà a sostituire altri 10 pali sul territorio comunale’’.