Mondiali si skyrunning, a Domo la festa inaugurale. FOTO e VIDEO

Tanta gente nel tardo pomeriggio di oggi nel Borgo della Cultura per l'apertura della tre giorni dell'Ossola World skyrunning champ, i campionati mondiali di skyrunning. Mondiali che fino a domenica animeranno le Valli Divedro. Formazza e Bognanco.

Oggi gli atleti delle 35 nazioni hanno sfilato in piazza Mercato per l'apertura ufficiale della tre giorni. Nove dei 35 paesi in gara partecipano per la prima volta ai campionati. Gli atleti dei team ufficiali sono 256, suddivisi quasi equamente nelle tre discipline Vertical, Skyultra e Sky.

Tre le gare in programma: la Rampigada Vertical che si corre da San Domenico il 9 settembre, la But Sky ultra a Formazza, in programma il giorno successivo, e la Veia Sky Race che parte da Bognanco e conclude la competizione iridata l'11 settembre. In programma anche 3 gare Open.