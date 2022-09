'Una valigia di sogni', con il Trenino Verde delle Alpi alla scoperta di Ossola e Vallese

Continua l’attività di promozione organizzata nell’ambito del progetto Interreg “Il Trenino Verde delle Alpi, motore della mobilità ecologica tra l’Ossola e il Vallese” . Con il supporto dei partner

Distretto Turistico del Laghi per la parte italiana, e di BLS per la parte elvetica, sarà al via nei prossimi giorni un nuovo blogger tour. Lo scopo è condurre il pubblico della rete alla scoperta dei territori dell’Ossola e del Vallese attraverso la mobilità dolce.



'Una valigia di sogni' ( https://www.instagram.com/marta_unavaligiadisogni/ ) è la pagina di Instagram sulla quale Marta, una influencer da oltre 41mila followers racconta le sue idee di viaggio e per i weekend, le curiosità sui territori, i posti insoliti da visitare, le esperienze da vivere nei luoghi visitati.



Il suo viaggio tra Ossola e Vallese si dipanerà tra 17 e 18 settembre prossimi, ovvero per due giorni e una notte.

Come primo approccio ecco la visita guidata per le vie e le piazze storiche del “Borgo della Cultura” alla scoperta degli angoli più caratteristici della città di Domodossola (incluso il Sacro Monte Calvario Patrimonio UNESCO), le visite al famoso Mercato settimanale e ad un’Azienda produttrice di cosmetici per il corpo realizzati esclusivamente con materie prime a km0. Tutte provenienti dalle bellissime Valli dell’Ossola. Seguirà una visita (opzionale) all’Officina del cioccolato.



Il viaggio proseguirà con il Trenino Verde delle Alpi verso Spiez, in Svizzera, con tappa al Niesen per una romantica cena al tramonto. Il giorno successivo dopo la visita alla città di Spiez con il castello, i vigneti e le soste nei punti più panoramici, Marta farà un giro in battello, quindi la giornata continuerà con la discesa sui “monopattini giganti”, una delle più originali attività outdoor da svolgere in loco.

Il tour terminerà con il rientro verso Thun dove a bordo del Trenino Verde

delle Alpi l’influencer tornerà a Domodossola.