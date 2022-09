Visibili tutto l’anno le reliquie dei Patroni di Domodossola

Le reliquie dei Santi Patroni di Domodossola sono ora visibili tutto l’anno e non solo in occasione della festa patronale a giugno. Da quest’anno infatti oltre all’abside tornata all’antico splendore ci sono state altre novità: sotto l’altare sono state messe le due urne di vetro con le reliquie dei Santi Gervaso e Protaso. Le urne sono protette da un ulteriore vetro dell’altare che permette sempre la loro visione ai fedeli che assistono alle funzioni o che visitano la chiesa.

Un tempo le reliquie venivano custodite in un armadio in sacrestia ed erano esposte solo in occasione della festa patronale. Sempre dopo la festa patronale e il termine dei lavori di restauro dell’abside della Collegiata il crocifisso ligneo del XVII secolo, opera di Giorgio De Bernardis, che si trovava nell’altare maggiore è stata sistemato nella cappella dell’Addolorata.