Il mondo dell'allevamento ossolano piange la scomparsa del dottor Alfredo Pozzi

Si è spento all'improvviso sabato mattina Alfredo Pozzi, veterinario dell'Asl Vco in pensione. Il dottor Pozzi, 70 anni, stava facendo scendere le ultime manze dell'Alpe Agua, sopra Montecrese, quando è stato colpito da un malore.

Veterinario dell'ASL, ora in pensione, era una persona conosciuta in tutto l'ambiente degli allevatori ossolani.

Il dottor Pozzi lascia la moglie Franca e i figli Arturo, con Liliane, ed Elena con Fausto. Lascia anche gli adorati nipoti Heitor, Lucrezia e Riccardo.

Il funerale si svolgerà martedì 27 alle 10 nella Chiesa parrocchiale di Masera. Questa sera alle 20, sempre nella Chiesa parrocchiale di Masera, il Santo Rosario.