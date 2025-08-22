In salvo i due alpinisti bloccati sul versante valdostano del Monte Rosa

Sono stati tratti in salvo questa mattina, venerdì 22 agosto, i due alpinisti di nazionalità tedesca che da ieri erano rimasti bloccati sul Gemello del Breithorn, sul versante valdostano del Monte Rosa, a causa del maltempo.
L’operazione di soccorso è stata possibile all’alba, verso le 5.30, quando il miglioramento delle condizioni meteo ha consentito l’intervento in elicottero delle guide del Soccorso alpino valdostano.
I due scalatori sono stati raggiunti rapidamente e recuperati in sicurezza, per poi essere trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Parini” di Aosta. Dai primi accertamenti clinici, le loro condizioni risultano complessivamente buone.