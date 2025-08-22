 / Cronaca

Cronaca | 22 agosto 2025, 09:08

In salvo i due alpinisti bloccati sul versante valdostano del Monte Rosa

Recuperati all’alba dalle guide del Soccorso alpino, sono stati trasportati all’ospedale di Aosta

Sono stati tratti in salvo questa mattina, venerdì 22 agosto, i due alpinisti di nazionalità tedesca che da ieri erano rimasti bloccati sul Gemello del Breithorn, sul versante valdostano del Monte Rosa, a causa del maltempo.

L’operazione di soccorso è stata possibile all’alba, verso le 5.30, quando il miglioramento delle condizioni meteo ha consentito l’intervento in elicottero delle guide del Soccorso alpino valdostano.

I due scalatori sono stati raggiunti rapidamente e recuperati in sicurezza, per poi essere trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Parini” di Aosta. Dai primi accertamenti clinici, le loro condizioni risultano complessivamente buone.

Redazione

