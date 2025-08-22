Maltempo blocca due alpinisti sul versante valdostano del Monte Rosa: si attendere una svolta meteo

Due alpinisti si trovano attualmente bloccati sui Gemelli del Breithorn, nel massiccio del Monte Rosa, a quota 4 070 metri, a causa di un guasto tecnico che ha reso impossibile la prosecuzione della discesa in sicurezza.

Il problema tecnico e l’impossibilità di proseguire

Durante la discesa, si è verificato un problema con la corda – rimasta incastrata durante le doppie – e gli alpinisti non dispongono più della corda necessaria per continuare. Tale situazione impedisce ogni tipo di progressione in sicurezza.

Condizioni meteo proibitive impediscono il soccorso aereo

Le condizioni meteorologiche avverse e la scarsa visibilità in quota rendono impossibile il recupero tramite elicottero. I tentativi di soccorso, sia dal versante italiano sia da quello svizzero, sono infatti risultati vani.

Il tentativo via terra: troppi rischi

I tecnici del Soccorso Alpino Valdostano hanno cercato un avvicinamento via terra, ma l’accesso attraverso i canaloni è estremamente pericoloso: neve instabile, pericolo di valanghe e la presenza di crepacci rendono l’impresa troppo rischiosa.

Comunicazione costante e attesa di una finestra meteo

L’unità di Centrale Unica del Soccorso mantiene un contatto costante con gli alpinisti, consigliando loro di trovare un riparo e restare in attesa di una miglioramento delle condizioni meteorologiche. Una finestra favorevole permetterebbe un recupero tramite elicottero, soluzione al momento ritenuta l’unica praticabile.