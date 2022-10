Per la Juventus Domo un'altra prova difficile: l'Omegna

I test per la Juventus Domo non finiscono mai. Dopo aver dovuto ‘’digerire’’ Bellinzago, Arona e Trino, cioè tre pezzi da 90 del girone A di Promozione, e dopo aver fatto sua la partita che pareva più abbordabile (Feriolo), i granata si trovano in calendario per domenica lo scontro con l’Omegna. Un confronto non facile perché contiene rivalità provinciali, ma anche il passato. Quello che Adolfo Fusè, oggi tecnico rossonero, ha trascorso come allenatore dei granata, in altri tempi calcistici. C’è dunque un misto di rivalità che sboccia nel confronto di domenica al ‘Curotti’ quando la truppa di Nino dovrà cercare la seconda vittoria di un campionato iniziato in salita anche se l’Omegna arriva da due successi di fila. La sconfitta di domenica ad Arona non lascia punti ma ottimismo visto quando fatto in campo da Bleve e compagni.

Il Piedimulera va a Novara, in casa dello Sparta. Arriva da un inatteso ko interno col Vaduggia che fa ancora masticare amaro i ragazzi di Moz. Dopo tre partite positive la squadra ha incassato uno 0 a 3 che pesa e la trasferta a Novara potrebbe essere l’occasione per recuperare punti.

Classifica: Bellinzago12; Arona 9; Pro Novara 8; Omegna, Bianzè, Trino 7; Chiavazzese, Valduggia 6; Piedimulera 5; Dufour Varallo, Ceversama, Sparta Novara, Valdengo 4; Juventus Domo 3; Feriolo 2; Vigliano 0.