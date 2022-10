Il T.T.Ossola2000 si organizza per una grande stagione

Questa decisione è stata presa per due motivi:

1- per permettere di giocare in campi più grandi degni delle serie che abbiamo e anche per il numero di squadre (4) che quest'anno prendono il via nelle serie nazionali e regionali, inoltre la struttura permette di organizzare tornei sia di livello nazionale che regionale;

2- in questi due anni la nostra realtà si è ampliata arrivando a quasi 60 iscritti tra agonisti, amatori, settore femminile e settore giovanile, un numero mai raggiunto negli ultimi 15anni e frutto del buon lavoro di squadra negli ultimi anni grazie ai tecnici societari con le scuole e con la promozione.

Parliamo dei campionati, iniziati già la settimana scorsa e con la seconda di campionato nell'ultimo weekend trascorso:



C1 nazionale

TT.Ossola2000 "Balabiott Gastropub" - TT.Saronno 5-1

TT.Gruppo giovanile San Michele - TT.Ossola2000 "Balabiott Gastropub" 1-5

Partenza super per la squadra che milita nel campionato nazionale dove vengono schierati i confermati Rigotti Luca atleta domese, il forte italo-tunisino Kalem Amine già con noi lo scorso anno e Costantinescu. Ciprian, forte giocatore rumeno trasferitosi a Omegna e che già collaborava come tecnico lo scorso campionato.Non si nascondono le mire di promozione vista la composizione della squadra, ma il campionato è ancora lungo...



C2 regionale

TT.Ossola2000 "Ristorante Terminus" - TT.Ovada 5-0

TT.Gasp Moncalieri - TT.Ossola2000 "Ristorante Terminus" 1-5

Partenza sprint anche per la nuova formazione inserita nel livello più alto regionale, presa per completare la crescita del giovane Delai Mattia invista dell'inserimento nel campionato nazionale, affiancandogli giocatori esperti come Ceciliato Elio,il rientrante da Gozzano Castiglioni Roberto e il Presidente Calella Marco, oltre che in attesa di schierare l'altro giovane in ascesa Guagliumi Andrea temporaneamente

ai box per guai fisici.La formazione punta alla salvezza strizzando l'occhio però ai piani alti visto il buon avvio.



D2 regionale

TT.Ossola2000 - TT.Novara 2-4

TT.Oleggio - TT.Ossola2000 4-2

La formazione ossolana parte al di sotto delle aspettative con due sconfitte di misura che potevano essere in entrambi i casi dei pareggi meritati, ma il campionato è solo all'inizio e ci sarà modo per recuperare. La formazione vede ai nastri di partenza i veterani Martelletti Paolo, Bertagna Eugenio e Casisa Francesco con al loro fianco il nuovo acquisto ex-Gozzano Talato Valter rientrato all'agonismo dopo qualche anno di pausa. La salvezza a questo punto diventa l'obbiettivo primario, ma i nostri sicuramente cercheranno posizioni più tranquille.



D3 regionale

TT.Ossola2000 - TT.Novara 4-2

TT.Oleggio Sperimentale - TT.Ossola2000 2-4

Ottima la partenza per l'ultima squadra maschile domese che sorprendendo

tutti ottiene due vittorie non pronosticate. La squadra è la stessa dell'ultima stagione con Grassi Cosimo, Iolita Matteo e Cupelli Stefano che vengono affiancati dall'esperto Pedroli Wladimir, in attesa di inserire gli ultimi arrivati Vigna Michele e

Ferro Simone.La formazione parte per ottenere una posizione di prestigio e se il

buongiorno si vede dal mattino...



Inoltre il TT.Ossola2000 dopo quasi 15 anni riproporrà questa stagione anche la formazione femminile nel campionato regionale, con le nuove arrivate Barberis Elena, Zappia Simona, l'ex-Gozzano Coletti Francesca e Antonietti Erica giovane promessa nei primi anni duemila e che dopo anni di calcio ad alti livelli è tornata al suo vecchio amore sportivo.



Il settore giovanile continua ad aumentare, siamo a quota 14 ragazzini tra i 9 e i 19 anni che saranno impegnati nel circuito GranPrix Piemontese, vera vetrina di futuri campioni e che vedrà la prima prova questa domenica proprio nella nostra palestra a partire dalle 10 di mattina fino alle 18 di sera. Il nostro Castiglioni poi nella sezione

staccata di Gozzano ha avviato dei corsi per giovani raccogliendo in soli due mesi già 5 iscritti.



Questo weekend, oltre al torneo giovanile domenica, vedrà tutte le

squadre in casa al PalaCsi impegnate nel terzo turno a partire dalle ore

15, con i seguenti incontri:

C1 TT.Ossola2000 "Balabiott Gastropub" - TT.Gallarate

C2 TT.Ossola2000 "Ristorante Terminus" - TT.Biella

D2 TT.Ossola2000 - TT.Baveno A

D3 TT.Ossola2000 - TT.Alessandria



Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i nostri sponsor che in questi due anni di difficoltà per la pandemia non hanno cessato di sostenerci e aiutarci, dandoci la possibilità di lavorare e creare il movimento che c'è ora.