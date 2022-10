Il sindaco replica al Pd: “Sull'ordinanza di bollitura dell'acqua accuse vergognose e maligne”

Il sindaco di Villadossola replica al Pd in merito alle accuse di scarso tempismo e superficialità sull'ordinanza di bollitura dell'acqua per usi alimentari emanata a inizio settimana.

“Sono veramente dispiaciuto per come il Pd accusa il Comune di inadempienza relativamente alle analisi dell’acqua sapendo di dire una falsità vergognosa gestita con la solita malignità.

Ecco i fatti:

Asl comunica al Comune di villa il risultato delle analisi venerdì pomeriggio a uffici chiusi per cui lunedì mattina appena visionato il comunicato dell’Asl si procede con la massima urgenza all’emissione della relativa ordinanza.

Il Pd dice una falsità quando afferma che la comunicazione era di giovedì 13 ottobre e non di venerdì pomeriggio.

È vero che sulle analisi c’è la data del 13 ottobre per cui prima di infangare l’amministrazione si attivi a chiedere all’Asl perché un’analisi con la data del 13 ottobre è stata inviata solo il 14 ottobre a uffici chiusi.

Accusare di aver tenuto in sospeso le analisi denota la bassezza della segreteria politica del Pd

Poi non deve preoccuparsi delle mie competenze e responsabilità perché le conosco molto bene e non sono solo il responsabile dell’igiene pubblica ma anche della protezione civile, per cui il numero del mio telefono è conosciuto in tutti i settori della pubblica amministrazione e se la situazione fosse stata preoccupante avrei sicuramente ricevuto una chiamata dagli enti predisposti, cosa che non è successo”.

Così in una nota stampa Il sindaco di Villadossola Bruno Toscani.