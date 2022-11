Rinnovata la convenzione per l'uso della galleria di Agaro

Per garantire il recupero e la valorizzazione degli alpeggi di Agaro, Bionca e Pojala, l’amministrazione comunale di Premia e Enel Produzione hanno nuovamente sottoscritto la convenzione per l’utilizzo della galleria di Agaro e della pista di accesso all’Alpe Agaro a monte della galleria di proprietà di ENEL . La convezione era scaduta un anno fa ed ora è stata rinnovata per altri tre anni.

La convenzione stabilisce che ‘’il transito nella galleria e sulla pista di competenza Enel sarà limitato e riservato alle strette necessità del Comune di Premia, ai gestori degli alpeggi e ad altri eventualmente autorizzati in quanto proprietari e conduttori di fondi raggiungibili dal piede diga e ai mezzi di soccorso’’.