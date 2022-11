Ambulanti soddisfatti per il ritorno in via Rosmini FOTO e VIDEO

I banchi del mercato del sabato sono tornati in via Rosmini e largo Madonna della Neve. Dopo i tanti mesi di cantiere in cui è stata chiusa al traffico (lo rimarrà anche dopo visto che sarà pedonale ndr), la via è tornata ad ospitare gli ambulanti.

E proprio gli ambulanti, grazie alla nuova disposizione più ampia ed areata, sono soddisfatti per essere tornati nei loro posti. Il primo giorno di 'normalità' per il mercato sembra soddisfare anche i titolari dei banchi rimasti in piazza Matteotti, dove la nuova disposizione ha dato maggior visibilità e maggior spazio per gli esercenti.

Soddisfatti del ritorno dei banchi anche i commercianti stanziali dell’area del Rosmini che vedono di buon occhio anche la trasformazione in zona pedonale. Non manca qualche critica da parte di alcuni che con la nuova disposizione si vedono coprire le vetrine dagli ambulanti.