Due alpinisti bloccati su una ferrata salvati dall'elicottero del 118

Ancora un intervento dell'eliambulanza del 118 piemontese sulle montagne del Vco. Dopo il recupero di un escursionista sopra Trontano con una frattura ad un arto, alle 16. 15 è giunta in centrale operativa una chiamata da parte di due ferratisti bloccati sulla ferrata La Miccia, nel comune di Baveno.

Con l'approssimarsi del buio è stata attivata una squadra per l'intervento da terra, ma il Servizio Regionale di Elisoccorso è riuscito a effettuare il recupero dei due malcapitati che, per la posizione precaria in cui erano rimasti, si trovavano in una zona moto rischiosa, soprattutto con l'arrivo del buio.