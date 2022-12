Ad Antrona Babbo Natale scende dal cielo....

Tradizione vuole che, in vista delle feste natalizie, il Soccorso alpino organizzi una piccola manifestazione per i bambini di Antrona Schieranco e della Valle Antrona.



Anche quest’anno, infatti, i volontari del Soccorso alpino di Villadossola-Antrona sono saliti sul campanile della chiesa di Antrona e, vestiti da Babbo Natale, si sono calati in piazza per portare doni ai più piccoli. Una manifestazione apprezzata in paese che ha richiamato diversa gente in piazza.