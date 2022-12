Questi gli orari delle messe Natalizie a Villadossola e in valle Antrona. Sabato 24 dicembre: La Notte Santa alle 18.00 al Villaggio, alle 21.30 alla Noga, alle 22.00 a Montescheno, alle 21 a Seppiana, alle 23.30 in Cristo Risorto a Villadossola, alle 23:30 ad Antrona.

Domenica 25 dicembre: Natale del Signore alle 10.00 a Viganella, alle 10.30 al Villaggio, alle 18:00 ad Antrona, alle 18:00 in Cristo Risorto. Lunedì 26 dicembre: Santo Stefano alle 9 al Boschetto, alle 10 a Montescheno, alle 10.30 a Valpiana alle 18 ad Antrona, sempre alle 18 in Cristo Risorto.

Gli orari delle confessioni invece sono mercoledì 21 alle 20.30 confessioni comunitarie a Cristo Risorto, giovedì 22 dalle 16-18: confessioni al Villaggio e alle 20.30:confessioni alla Noga. Sabato 24 dalle 10-12 e dalle 16-18 a Cristo Risorto. Sabato 24 ci sarà una messa in particolare per gli anziani al Villaggio alle 18. Per favorire la partecipazione la parrocchia mette a disposizione un pulmino per il trasporto da Cristo Risorto al Villaggio e ritorno.