Auxologico, come si cura l'insonnia?

Un evento online gratuito sull'insonnia organizzato dall'Istituto Auxologico Italiano. È in programma giovedì 26 gennaio e si intitola "Insonnia: mente, cuore e respiro": alle 18 si parlerà delle cause di questo disturbo, di come diagnosticarlo e curarlo, del legame con le emozioni e con i disturbi respiratori.

“L’insonnia -spiegano da Auxologico- è il disturbo del sonno più frequentemente riscontrato nella popolazione generale, e si manifesta, seppur in una percentuale minore rispetto agli adulti, anche nell’età pediatrica. Viene chiamato 'insonnia' quell’insieme di condizioni psicofisiche per cui la notte si ha difficoltà a dormire. Ma quali sono le cause? Quali i diversi tipi di insonnia? Come avviene la diagnosi e come la si può curare efficacemente? Durante l'incontro parleremo di questo e di altri temi importanti con gli specialisti in medicina del sonno, neurologi, psichiatri e pneumologi. È importante capire l'importanza del sonno per il nostro cervello, comprenderne la relazione con le emozioni, lo stress, i disturbi dell'umore. E non ultimo prendere in considerazione i disturbi respiratori, che spesso sono la causa non diagnosticata dell'insonnia”.

Modera l'incontro Carolina Lombardi, specialista in medicina del sonno e direttore del Centro del sonno Lombardia di Auxologico. Intervengono Ferderico Verde, neurologo 'Perché dormire fa bene al cervello'; Laura Palagini, psichiatra 'Emozioni, disturbi dell'umore e insonnia'; Antonio Foresi, pneumologo, 'I disturbi del respiro come causa di insonnia spesso non correttamente diagnosticata'; Giovanni Bergamaschi, Head of Fitbit Southern Europe @Google.

L'evento si svolge online. Lo streaming verrà trasmesso su questa pagina, sui canali YouTube, Linkedin e Facebook di Auxologico e sarà possibile rivederlo. La partecipazione è gratuita e l'iscrizione è obbligatoria. Effettuata l'iscrizione, riceverete il link per seguire l'evento. (iscriviti).