“Il bilancio della Provincia risanato grazie alla legge sui canoni idrici”

“Grazie agli introiti della legge sui canoni idrici 19/2020 approvata a Torino a mia prima firma e con l’appoggio della maggioranza di centrodestra, l’ente provinciale del Vco presenta il bilancio 2023-2025 in pareggio, un risultato che altrimenti gli sarebbe stato precluso. Si esce dalla criticità e si danno risposte alle future generazioni: il risanamento dei conti è, infatti, presupposto per poter affrontare con serenità le sfide di domani”.

Il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni commenta così la presentazione dello schema di bilancio di previsione 2023-2025 da parte della Provincia del Vco. “Ripianati con il nuovo bilancio tutti i conti e pagati i fornitori che vantavano crediti da lungo tempo - rimarca Preioni -, oggi l’ente riesce a saldare le fatture in tempi corretti e si è tornati ad investire grazie al trasferimento degli 8 milioni provenienti dai canoni idrici appunto, oltre ai 4 dalla specificità montana e ai 2 e mezzo di monetizzazione dell’energia gratuita”.

“I risultati concreti per i cittadini del Verbano Cusio Ossola sono già visibili - si legge nella nota - con opere come la manutenzione sulle strade e nell’edilizia scolastica o la pulizia del verde, cui non si riusciva a metter mano da anni. Auguro al presidente Lana e ai consiglieri delegati di proseguire nella loro azione di risanamento di un territorio, il Vco, che merita di più. Dal canto nostro continueremo a offrire tutto il supporto necessario”.