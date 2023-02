Terremoto in Turchia e Siria, impegnata anche la Protezione Civile del Vco VIDEO

Nell’ambito del Meccanismo di Protezione Civile Europeo, il Dipartimento Nazionale ha richiesto l’attivazione per l’invio in Turchia dell’ospedale da campo EMT2 (Emergency Medical), della Regione Piemonte, un complesso sanitario tendato creato per operare in caso di catastrofi. La struttura EMT2 è composta da un’area di triage, un Pronto Soccorso, sale operatorie, un’area di laboratorio (radiologia e esami ematochimici) e 4 letti di terapia intensiva, oltre, ovviamente, spazi come la cucina, la mensa e tende attrezzate per il riposo degli operatori. All’interno del modulo EMT2-ITA per la logistica operano le squadre dei volontari del Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte, che sono parte integrante del sistema emergenziale.

Al trasporto di tutte le strutture, da Genola (CN) al porto di imbarco di Brindisi, parteciperanno anche mezzi ed operatori del Coordinamento Territoriale del VCO, in particolare 4 nostri autisti con un IVECO Stralis e con un Fiat Eurocargo 180, nonché con un automezzo con cisterna. Un volontario del nostro Coordinamento farà parte della Squadra Tecnica Regionale che assicurerà per i primi 15 giorni l’allestimento e la gestione delle strutture realizzate in Turchia, una volontaria si unirà alla gestione di segreteria e il Presidente Francesco Cotti sarà in loco il Coordinatore dell’intero Volontariato piemontese.