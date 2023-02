La Pernatese sulla strada di un Vogogna che deve tornare a vincere

Il Vogogna ricomincia dalla Pernatese. Gli ossolani hanno 38 punti, i novaresi 34. Sarà una partita delicata per la truppa di Castelnuovo, che non può più continuare la sua serie negativa: 5 sconfitte di fila. Per Fovanna e soci è ora di invertire la marcia e ricominciare a fare punti per restare almeno nella zona play off.

Giornata della verità anche il Villa di Massoni. La sconfitta interna col Cameri ha raggelato gli animi e visto allontanarsi il Momo capofila. Uno stop che fa svanire le speranze di recupero e rischia di raggelare gli entusismi dopo alcune partite positive. I biancocelesti saranno di scena a Cannobio, contro la formazione di Marco Livorno.

La Crevolese, dopo aver venduto cara la pelle a Momo, riceva il Comignago, squadra di bassa classifica che però arriva da 4 risultati utili consecutivi, che le hanno permesso di fare 8 punti. L’undici di Chiaravallotti però sta bene ed ha recuperato in fiducia e in classifica. Servono i tre punti.

Partita verità per il Fomarco, che accoglie in casa l’Agrano, col quale condivide il penultimo posto a 18 punti. I biancoverdi non vincono da tre turni, l’ultima volta sconfissero la Varzese, ma sono stati capaci anche di mettere in crisi il Momo.

Sete di punti anche in casa Varzese. Che ha vinto a Crevola, ma perso inopinatamente in casa col Comignago e quindi pareggiato con l’Agrano. Giocherà in casa contro la Union Novara, che con 30 punti veleggia in zona tranquilla di classifica.

L’Ornavassese si sta ancora gustando la vittoria di domenica contro l’Agrano. I 31 punti la tengono distante dalla zona calda e domenica affronta in casa il Trecate, formazione che è tra quelle che quest’anno hanno subito meno gol in campionato: 26. Meglio ha fatto solo il Momo con 23 reti incassate.