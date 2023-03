Incidente sul lavoro in Ticino: operaio investito da un escavatore

Incidente sul lavoro in Canton Ticino. E' successo martedì poco dopo le 14 in via Stazione a Balerna, presso un cantiere per l'adattamento di alcune strutture della locale stazione, vi è stato un infortunio sul lavoro.

Un 42enne operaio italiano domiciliato nel Bellinzonese stava effettuando dei lavori di scavo alla guida di un escavatore su rotaia. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta condotta dalla polizia cantonale dovrà stabilire, ha investito un 39enne operaio svizzero pure domiciliato nel Bellinzonese.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso, nonché i soccorritori del SAM e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all'operaio lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 39enne ha riportato gravi ferite alle gambe. Al fine di prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.