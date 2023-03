Cannonieri, Margaroli resta il bomber ossolano più prolifico

Due passi avanti per Matteo Palfini, uno per Simone Margaroli. La classifica cannonieri del girone A di Prima Categoria vede sempre in vetta Andrea Fioretti, attaccante del Gravellona con 20 reti segnate.

Dietro, a 18 gol, c’è Joel Gnonto della Cannobiese, ma al terzo posto con 17 reti c’è il vigezzino Simone Margaroli, bomber del Vogogna. E’ il primo degli ossolani poiché staccata c’è la coppia Matteo Palfini e Denis Pasin, il primo a 12 reti, il secondo con 11. A quota 9 gol ci sono Guido Mariano del Fomarco, Mattia Moggio del Vogogna e Elia Antongioli della Varzese.