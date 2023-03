Ancora una sconfitta per il 2mila8volley nonostante una buona gara

Non è bastato un ottimo Studio Immobiliare VCO Domo per avere la meglio sulla Laica Arona Volley domenica sera al Palaraccagni, davanti alla solita splendida cornice di pubblico. I lacuali arrivavano a Domo forti del loro terzo posto in classifica e con la consapevolezza di poter allungare ulteriormente sul Chieri, che sabato è incappato inaspettatamente nella quarta sconfitta consecutiva.

Le due squadre hanno dato vita ad uno dei match più avvincenti disputati a Domodossola, lottando praticamente alla pari per tutti e quattro i set, come dimostrano i parziali: 22-25, 22-25, 25-23, 22-25; con Arona che quindi ottiene l’intera posta in gioco vincendo 1 a 3.

Coach De Vito riparte con la formazione che era scesa in campo la settimana precedente a Torino e cioè con Piroia nel ruolo di Libero, a causa dell’impossibilità di essere utilizzato in attacco. Domo parte bene e inizia subito a condurre, portandosi in vantaggio di un paio di lunghezze. Buono soprattutto il lavoro in fase di muro e difesa e la buona continuità sul cambio-palla. Il vantaggio viene mantenuto dai padroni di casa fino al 13 a 11, poi Arona mette la freccia e ribalta la situazione portandosi sul 17 a 21. I domesi provano a rientrare, ma il set si chiude 22 a 25 per Arona.

Nel secondo set l’inerzia è tutta a favore degli ospiti. Domo subisce infatti un po’ di contraccolpo psicologico dalla sconfitta del parziale precedente ed Arona riesce a fare la voce grossa. Si arriva così al 9 a 17 per Arona. A questo punto coach De Vito prova a cambiare un po’ le carte ed inserisce i giovani Putrino (2006) per Pennati e Turci D. per De Grandis. E’ la svolta: la squadra ritrova entusiasmo: mura, difende e contrattacca e dal – 8 arriva addirittura al – 2 (20 a 22). Sul finale sono nuovamente gli ospiti ad avere la meglio ed infatti il set termina con lo stesso punteggio del prim: 22 a 25.

L’esaltazione per la “mezza” rimonta del set precedente regala allo Studio Immobiliare VCO Domo nuove energie. Il copione infatti cambia e Domodossola parte subito a mille (5 a 0, 8 a 2), grazie ad un ottimo momento di Putrino. Il vantaggio viene mantenuto fino al 19 a 11. A questo punto Domo ha un passaggio a vuoto e subisce un break di ben 8 punti (fino al 19 pari), nonostante De Vito provi ad inserire Savoia in regia per dare un attimo di respiro a Boschi. Fortunatamente il cambio palla arriva sul 20 a 19 e alla fine Domo chiude 25 a 23.

Il quarto parziale è una vera altalena di emozioni: Domo parte nuovamente avanti, ma Arona non molla e poco dopo di ritrova in vantaggio. La partita si accende e le due compagini si punzecchiano sotto rete e vengono più volte richiamate dal direttore di gara. Arona sembra destinata alla vittoria finale grazie ad un + 4 raggiunto dopo la metà del set, ma i domesi stringono i denti e grazie a degli ottimi muri e ad un buonissimo turno al servizio di Brusa Restelletti riescono a portarsi sul 22 a 21. A questo punto Domo avrebbe la palla del 23 a 21, ma nell’azione non viene sanzionato un evidentissimo fallo da seconda linea dell’opposto aronese, tra le proteste del pubblico e dei giocatori. Arona raggiunge così il 22 pari e sul turno in battuta successivo riesce a chiudere set e partita (22 a 25).

Un vero peccato quindi per come si è concluso il match. Lo Studio Immobiliare VCO Domo ha provato in tutti i modi a vincere la partita e se l’è giocata alla pari contro la terza forza del campionato. A dir la verità Domodossola sta giocando alla pari con quasi tutte le squadre fin qui incontrate, ma le è sempre mancato qualcosa per portare a casa punti. Sabato si andrà ad Acqui Terme, per uno scontro diretto fondamentale. La partita dell’andata era stata la “partita della svolta” in chiave negativa per la squadra ossolana. Servirebbe una bella “vendetta sportiva” per provare a rimanere ancora in corsa per la salvezza.