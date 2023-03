Toscani: ''Mi ripresento, per finire il lavoro e dare una identità alla città''

"La mia sarà una lista civica, appoggiata dal centro destra". Così Bruno Toscani annuncia che sarà lui il candidato sindaco alle elezioni amministrative di Villadossola, in programma a fine maggio.

Lo fa nella sede della Società Operaia, attorniato da Mirella Cristina (Forza Italia), Alberto Preioni (Lega) e Davide Titoli (Fratelli d' Italia) che elogiano l'amministrazione uscente e fanno dichiarazioni politiche per appoggiare la rielezione della maggioranza uscente.

Toscani avrà con sé tutta la giunta uscente, compreso Massimo Gervasoni che sembrava deciso a lasciare. "Hanno insistito, non ho saputo dire di no" ci dice l'assessore ai lavori pubblici.

La lista sarà all’80 per cento quella che vinse le elezioni nel 2018.

"La mia è stata una squadra meravigliosa" afferma Toscani, che aggiunge: "Sono stati cinque anni sfortunati. Ho iniziato con una tromba d'aria, poi la frana di Valpiana, il covid e la crisi energetica, che ci ha visto impegnare soldi che potevamo destinare ad altro".

L'obiettivo resta "far rinascere Villa che da anni era ferma". Tra i programmi la prosecuzione del recupero delle aree dismesse. Dice: "I nostri rapporti idilliaci con la Beltrame hanno permesso di portare a casa un milione per lavori. E’ un’area privata ed avrebbero potuto farci il parco senza darci nulla". E sul Piaggio? "Fatto il primo lotto completeremo il recupero dell'area". Perché l'obiettivo è "ritagliare per Villa una sua specificità".

I cinque anni trascorsi sono stati importanti. "Il rapporto con la gente è stata la cosa più bella" rimarca Toscani.

Il centro destra applaude. Mirella Cristina: "Sei stato il sindaco tra le gente e per la gente". Davide Titoli: "Un sindaco che sa dialogare con le istruzioni". Alberto Preioni: ‘’La sistemazione delle aree dimesse è importante e a Villa stanno lavorando bene, tenendo conto che il paese ha il problema dell’alta percentuale di casa popolari. Toscani è un sindaco che sa dialogare con le istituzioni’’.