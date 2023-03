Partita decisiva per una Juventus Domo con troppi assenti

La Juventus Domo affronta il Bianzè, in una gara vitale per la sua salvezza. E lo fa in condizioni di emergenza con 4-.5 assenti sicuri ed altri 2-3 giocatori in condizioni precarie.

‘’Siamo in difficoltà per le troppe assenze, come lo eravamo domenica scorsa’’ ammette l’allenatore Michael Nino che deve fare in conti con uno spogliatoio pieno ed una rosa ridotta. Tra squalificati e infortunati il piatto piange. Proprio in questo momento delicato del torneo, giornate in cui i granata si giocano tutto. Dopo il successo col Vigliano, la squadra ha perso col Varallo e ora riceve il Bianzè, altra squadra in difficoltà.

‘’Certamente per noi domani sarà una partita importantissima che non possiamo sbagliare’’ afferma Nino.

Idem per il Piedimulera, reduce dal successo sull’Arona. Luca Porcu è stato chiaro: bene la vittoria ma la squadra deve continuare su questa strada se vuol sperare di fare almeno i play out. Domani sarà al’Liberazione’ dove affronterà l’Omegna. Sette giorni fa la formazione rossonera guidata dall’ossolano Adolfo Fusè si presa la soddisfazione di battere il Bellinzago,leader del girone.