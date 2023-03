In mattinata i Vigili del Fuoco di Verbania sono intervenuti in Comune di Ceppo Morelli per una fuga gas. Un autocarro in manovra ha urtato un contatore del gas metano a bordo strada tranciando la conduttura.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Macugnaga, immediatamente intervenuta, ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area in attesa dell'arrivo dei tecnici della società metanifera che hanno provveduto alla riparazione della tubazione.