Esercitazione del Soccorso Alpino a Riale FOTO

Domenica 26 e lunedì 27 marzo a Riale, i tecnici di Soccorso Alpino hanno partecipato al mantenimento invernale con condizioni meteo avverse. Un'esercitazione sul campo con uno scenario realistico nel quale gli elicotteri non possono intervenire e le squadre del Soccorso sono costrette ad intervenire via terra. Una situazione meteo, quella di Riale nei due giorni di esercitazione, purtroppo realistica negli scenari in cui le squadre si trovano spesso a intervenire.