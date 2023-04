Ospedale nuovo e unico a Verbania? Pizzi: "Classe politica regionale incapace di dare risposte alla drammatica situazione sanitaria"

Le voci che arrivano da Torino si fanno sempre più insistenti. L'ultimo studio commissionato dalla Regione sembrerebbe essere arrivato nelle mani dei vertici regionali. Non è dato sapere quale sia il contenuto, anche se, sempre secondo indiscrezioni, si vocifera che si vada verso un ospedale nuovo sull'asse Verbania Gravellona. Anche le uscite degli ultimi giorni di ammnistratori del verbano fanno presagire che l'ipotetica scelta vada in quella direzione.

Il sindaco di Domo Lucio Pizzi torna quindi a parlare del futuro sanitario e lo fa attaccando duramente Alberto Preioni, che nel 2019 aveva dichiarato al Tecnoparco che il nuovo ospedale sarebbe stato progettato e costruito a Domodossola.



Ecco il testo del comnunicato del sindaco domese:



OSPEDALE, FESSERIE E LUPI

E’ incontestabile che la Regione Piemonte, competente in materia sanitaria, dopo aver promesso tutto (ospedale prima ad Ornavasso e poi a Domodossola) e il contrario di tutto (riqualificazione dei due ospedali di Verbania e Domodossola, prima con cento poi con duecento milioni) non stia facendo nulla.

Cirio, Icardi e Preioni, dopo aver fatto l’ennesimo annuncio per l’ennesima soluzione definitiva entro gennaio, sono in silenzio.

Un silenzio che rappresenta come non mai un pessimo segnale: non solo perché dimostra l’inerzia di una classe politica incapace di rispondere alla drammatica esigenza di cure sanitarie sul nostro territorio, ma soprattutto perché rischia di risultare foriero di grandissime FESSERIE.



Poiché anche noi abbiamo fatto il militare a Cuneo, come diceva Totò che di commedie all’italiana se ne intendeva, siamo pronti a ricevere l’ennesima trovata di questa Regione e di questa classe politica, attenta solo a rincorrere il momento elettorale: siccome due più due fa sempre quattro - ed abbiamo capito che a Preioni è stata promessa la candidatura nel listino per garantirgli la rielezione anche senza il consenso del territorio - è ormai certo che l’opportunità elettorale punti verso Verbania.



Aspettiamoci quindi l’ennesimo studio “scientifico” che sosterrà come buona e saggia la costruzione (almeno per il periodo delle elezioni comunali) di un nuovo e moderno ospedale nei pressi di un lago che confini con una città che inizia con la lettera “V”.

Spero di sbagliarmi e spero che il silenzio di Preioni sia solo dovuto ad un temporaneo periodo di afasia, dovuta a raffreddamento per le molte notti passate al gelo inseguendo il lupo.

Se però così non fosse e davvero la Regione, di cui l’ossolano Alberto Preioni è importante rappresentante, se ne uscisse con la proposta di chiudere l’Ospedale a Domodossola per costruirne uno nuovo sul lago, la nostra rabbia farebbe sembrare quel lupo un mite animale domestico.

Lucio Pizzi

Sindaco di Domodossola