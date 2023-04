Crevola, approvato il bilancio di previsione

Nello scorso consiglio la maggioranza consiliare di Crevoladossola ha proposto e votato il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, che a nostro parere è un bilancio importante che porta virtuosamente verso il compimento il percorso programmatico iniziato nel 2020.

Il bilancio di previsione 2023 pareggia ad € 7.673.033 e investe la considerevole cifra di oltre 2 milioni e 700.000 € che permettono di chiudere i lavori della nuova scuola elementare (243.000 €) e il municipio a Villa Cesconi (99.000 €), azioni che sono il perno del programma amministrativo. La quota maggioritaria sono ovviamente i 2 milioni a fondo perduto del PNRR per costruire il nuovo asilo nido.

Oltre a queste conclusioni e ad altri interventi minori sono stati anche stanziati € 300.000 per manutenzioni stradali sulla via Sempione di cui ben € 270.000 finanziati dalla Regione.

È importante notare come la maggior parte di questi investimenti sono finanziati dal PNRR o altro e, contrariamente al passato non sono stati aperti nuovi mutui come quelli stipulati fra il 2000 e il 2010 che gravano sul bilancio comunale per circa 240.000 € all’anno.

Sempre il PNRR ha finanziato, a fondo perduto, la digitalizzazione dei servizi comunali e la realizzazione del sito istituzionale e di quello turistico per circa 50.000 €.

Per quanto riguarda le spese correnti abbiamo dovuto prendere atto del forte aumento dei costi energetici che aumentano di circa 250.000 € per i servizi a domanda individuale si sono mantenute inalterate le tariffe ad eccezione dei servizi di mensa scolastica e trasporto scolastico per i quali si è reso necessario un adeguamento tariffario, ma, soprattutto, un riparametrazione delle tariffe alle fasce ISEE in senso progressivo. Le nuove tariffe decorreranno dal prossimo settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico. Restano invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale e dell'addizionale IRPEF vengono leggermente riviste le aliquote IMU per le seconde case.

Infine continua la progressiva riqualificazione del personale, il 1 giugno entrerà ufficialmente in servizio un nuovo agente di polizia locale e si sta dando corso in questi giorni a due bandi finanziati dal PNRR per l’assunzione di un Istruttore direttivo e di un istruttore amministrativo da destinare all’ufficio tecnico a supporto dei progetti PNRR.

La maggioranza crevolese manifesta grande soddisfazione per un bilancio solido che mette in campo scelte strategiche importanti e mantiene un equilibrio nella complessa gestione delle spese correnti mantenendo i servizi forniti alla cittadinanza.