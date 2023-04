Camion si ribalta sulla provinciale di Premosello, lievi ferite per un uomo VIDEO

Incidente stradale questo pomeriggio, alle 16 circa, nel comune di Premosello Chiovenda, sulla strada provinciale 166. Un mezzo pesante impegnato nei lavori di asfaltatura, per cause in fase di accertamento, si è rovesciato su un lato, e l'operatore che era impegnato nelle manovre con la gru è stato sbalzato nel prato sottostante.

Sul posto personale sanitario e vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola e una pattuglia dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Verbania. Lievi ferite per l'operatore. L'intervento è ancora in corso e non si segnala nessun disagio al traffico in quel tratto di strada.