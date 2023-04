Borghi: "L'antifascismo non è nella Costituzione? Venite in Ossola a scoprirlo"

“Oggi, nel ricordo di quella giornata in cui Sandro Pertini a nome del Cln Alta Italia lanciò l'insurrezione, in questa Val d'Ossola che è terra di libertà per eccellenza, ricordiamo la nostra Liberazione” ha esordito così nel suo intervento alla celebrazione del 25 Arile a Domodossola il senatore Enrico Borghi.

“La libertà è un diritto naturale di ciascuno, anche se oggi in Ucraina e in molte parti del mondo viene negata in radice. La Liberazione è un'azione, un moto dell'anima e del corpo, una attività di un popolo che vuole riprendersi quella libertà che gli era stata tolta. Per questo è giusto festeggiare la Liberazione” ha continuato il senatore ossolano.

"E a chi dice che l'antifascismo non è in Costituzione, oltre a rileggersi le disposizioni finali, dico di venire qui in Ossola. Scoprirebbe – aggiunge Borghi - che la nostra Costituzione è stata scritta col sangue dei martiri di Fondotoce, di Megolo, di Goglio, della Valgrande. È stata scritta con il sudore dei partigiani su queste balze, degli operai che difesero le fabbriche, delle donne che nascosero i fuggiaschi. È stata scritta con le lacrime delle mamme che fecero partire da qui centinaia e centinaia di bambini per mandarli in Svizzera, profughi (ci dice qualcosa questa parola?) per fuggire al terrore delle SS e dei repubblichini. Qui è stata scritta la Costituzione. Che è di tutti e per tutti, perché di tutti e per tutti è stata la Liberazione” ha concluso Borghi.