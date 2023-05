Rammarico in casa Fomarco per la retrocessione in Seconda Categoria

Fomarco addio. Il campionato di Prima si chiude con una sentenza negativa per la squadra che retrocede in Seconda. La sconfitta interna contro il Cameri (1-2, gol di Schirru) e gli altri risultati hanno penalizzato i biancoverdi che per anni sono stati protagonisti in Promozione e Prima Categoria. Un peccato!

''Spiace, ma tante cose non sono andate per il giusto verso nel corso del campionato. Ora ci prendiamo qualche giorno di riflessione e poi vedremo cosa fare per impostare il prossimo impegno nella categoria inferiore'' afferma Maurizio Perna, presidente del Fomarco.

Sarebbe bastato ripetere i punti dell'andata (14) per accedere almeno ai play out, ma non è andata così.

Retrocessione che cercherà di evitare la Crevolese, sconfitta domenica da un Vogogna che non ha regalato nulla. In vantaggio con un rigore di Tabaa, la Crevolese è stata raggiunta da una incornata di Odini. Poi il gol di Moggio e il rigore di Margaroli hanno chiuso la partita che neppure il secondo gol di Korelic ha riaperto. I 30 punti raccolti servono solo a giocare in casa lo spareggio che vedrà la formazione di Chiaravallotti opposta al Comignago.

Già in vacanza il Villa cede a Trecate (3-1). Con in saccoccia i play off - eviterà anche il primo turno - il Villa si gode il secondo posto ed aspetta di sapere chi dovrà affrontare tra Cameri e Cannobiese, le altre due squadre inserite nei play off.

La Varzese tiene a bada per un tempo la Cannobiese. Chiude i primi 45' in vantaggio di 2 a 1 (doppietta di Ciocca) poi subisce il ritorno degli ospiti che escono dal comunale con un secco 5 a 2. Obiettivo salvezza raggiunto in anticipo per i granata.

Si toglie l'ultima soddisfazione l'Ornavassese. Batte 4 a 2 il promosso Momo con le reti di Stasolla (2), Bianchi, Pellicelli. Anche per i neri obiettivo raggiunto in anticipo e qualche buona soddisfazione presa nel corso dell'annata.

Classifica: Momo 65, Virtus Villa 61; Cameri 34, Cannobiese 51; Vogogna 48; Gravellona 47; Pernatese 45; Trecate 44; Union Novara 41; Ornavassese 38; Varzese 34; Agrano, Crevolese 30; Comignago 28; Borgolavezzaro 27; Fomarco 23.

Nelle foto: alcuni momenti di Crevolese-Vogogna