Borse di studio Fondazione Tami: c'è tempo fino al 15 maggio

Scade il 15 maggio il termine che gli studenti interessati hanno per presentare la domanda per partecipare al concorso per le borse di studio erogate dalla Fondazione Tami per l'anno accademico 2022 -2023.

Le 15 borse di studio sono state volute da Alda Rozio, vedova Balassi, da finanziarsi con il lascito dato alla Fondazione Tami e intestate ad “Alda e a Prof. Gianpiero Balassi”; borse che hanno carattere di “ossolanità” e di specifica materia quali: Medicina, Ostetricia e Ginecologia.

Considerate le personalità, gli studi, la professione e le volontà testamentarie dei coniugi Rozio Balassi, la fondazione Armando Tami bandisce un concorso per borse di studio da conferire a studenti nati o residenti in Comuni ossolani che hanno conseguito il Diploma di maturità presso Scuola Secondaria di II grado di Domodossola.

Si tratta di sette borse di studio da 1000 euro a studenti iscritti al primo anno accademico di qualsiasi facoltà universitaria, con votazione all'esame di maturità non inferiore a 85/100. Sette borse di studio da 1000 euro a studenti già iscritti ad anni accademici successivi al primo, in regola con il piano di studi e con votazione media non inferiore a 26/30. Una borsa di studio da 2000 euro per specializzandi in Ostetricia e Ginecologia.

Le borse di studio, sempre della Fondazione Armando Tami con il lascito Armando Tami per promuovere lo sviluppo del territorio, verranno conferite a studenti che hanno conseguito il diploma relativo all’esame di Stato conclusivo del I ciclo presso l’Istituto Comprensivo “A. Bagnolini” di Villadossola nell’ anno scolastico 2021/22.