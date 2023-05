Stop al calcio per le forti piogge previste nel week end

Allerta meteo rossa per la Regione Piemonte nelle prossime ore. E per questo motivo il comitato regionale della Lnd ha deciso di rinviare tutte le partite in calendario nel fine settimana: niente play-off e play-out nelle varie categorie e niente fasi finali dei campionati giovanili. Una scelta per tutelare tutti, con la speranza che la situazione rimanga nella normalità.