Centenario delle penne nere domesi, stasera i concerto della Brigata Alpina Taurinense in Collegiata

Il programma del Centenario della sezione Ana di Domodossola vedrà stasera nella chiesa Collegiata alle 21 l'esibizione della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. La serata sarà il preludio al raduno delle fanfare Alpine Valchiese, Asso e Ossolana in programma allo stadio Curotti il 27 maggio.

Le celebrazioni culmineranno il 3 e il 4 giugno quando per l'occasione sarà presente anche il labaro nazionale e il presidente nazionale degli alpini Sebastiano Favero. Il programma del 3 giugno prevede alle 16.30 il concentramento in Piazza Repubblica dell'Ossola, alle 17 onori al Labaro nazionale Ana inizio della sfilata che avrà il seguente ordine la fanfara alpina ossolana seguiranno i gonfaloni decorati, dei Comuni, della Provincia , della Regione, Vessilli e labari di associazioi non alpine, autorità civili erappresentanze militari, Corona, labaro, vessillo della sezione, vessilli, gagliardetti ,fanfara alpina sezione Intra e Alpini. Il percorso partirà da Piazza Repubblica dell’Ossola e percorrerà Via Garibaldi, via G. G. Galletti , piazza Orsi Mosè qui ci sarà l'alzabaniera e gli onori ai caduti al monumento all'alpino poi il corteo proseguirà in corso F. Dissegna- piazza Caduti del II° Risorgimento - corso Colonn. Attlio Moneta, corso P. Ferraris - corso F.lli Di Dio, via Garibaldi, piazza Tibaldi , via degli Osci , piazza Mellerio, piazza Mercato - Via Giavina, piazza della Chiesa . Alle 18.15 la messa nella Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso e la benedizione del nuovo vessillo con la partecipazione del coro Ana di Domodossola.





Alle 19.15 la resa degli onori al labaro nazionale intrattenimento musicale della Fanfara alpina ossolana e della fanfara dei Bersaglieri Val d'Ossola.

Alle 19.45 momento conviviale all'oratorio di Domodossola.





Il 4 giugno alle 9.30 concentramento in viale Rosmini alle 10 onori al labaro Ana alle autorità presenti e gonfaloni. Alle 10.15 alzabandiera e onori ai caduti al monumento Largo Madonna della Neve. Alle 10.30 inizio della sfilata via Calpini, via G.G. Galletti - piazza Orsi Mosè, corso F. Dissegna piazza Caduti del II° Risorgimento, via Diaz , via G. Bonomelli - piazza G. Matteotti corso Paolo Ferraris - corso F.lli di Dio - via Garibaldi - piazza Tibaldi - via degli Osci - piazza Mellerio qui alle 11.30 ci saranno discorsi del presidente nazionale degli alpini Sebastiano Favero e delle autorità alle 12.15 ammaina bandiera seguiranno gli onorial labaro nazionale Ana, alle autorità presenti e gonfaloni. Alle13 pranzo del centenario nella tensostruttura dell'oratorio di Domodossola in via Montegrappa.