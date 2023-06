Giornata mondiale della bicicletta, tanti i percorsi nel Vco per gli appassionati

In occasione del 3 giugno, Giornata mondiale della bicicletta, il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola è pronto a presentare a tutti gli amanti degli sport outdoor sulle due ruote una selezione dei numerosi e avvincenti percorsi cicloturistici di questo territorio del nord del Piemonte, incastonato tra il blu dei laghi Maggiore, d’Orta e Mergozzo, e il verde dell’area pedemontana dell’Ossola. La Giornata mondiale della bicicletta è stata proclamata cinque anni fa dalle Nazioni Unite appositamente per promuovere i benefici sociali derivanti dall’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, ma soprattutto per il tempo libero.

Sul lago d’Orta

Un itinerario con straordinarie viste panoramiche. L ’Anello Azzurro del Lago D’Orta è un percorso cicloturistico che permette di scoprire il paesaggio cusiano con un tracciato adatto a tutti. La ciclovia attraversa il complesso di San Filiberto, con la più antica cappella della riviera occidentale sul Lago d’Orta; supera la Chiesa di San Pietro a Carcegna, raggiungendo i muri dipinti della” Via del Cinema”, nella frazione Legro di Orta, che presenta oltre sessanta murales dedicati ai film ambientati sul Lago d’Orta; termina poi alla Torre di Buccione, al confine fra i territori di Orta San Giulio e di Gozzano.

Sul lago Maggiore

Sulle rive del lago Maggiore c’è l’ Anello Stresa – Arona , che ricalca parte del percorso che lo scorso 20 maggio ha visto sfrecciare i ciclisti del Giro d’Italia. Un itinerario che costeggia buona parte del lato piemontese del bacino lacustre, attraversando i centri di Belgirate, Lesa e Meina e permettendo di ammirare monumenti e meraviglie uniche: le Isole Borromee a Stresa e il colosso di San Carlo Borromeo ad Arona.

La ciclovia del Toce (coniugata in quattro suggerimenti tematici)

La Ciclovia del Toce è un percorso che attraversa le migliori zone di produzione dei “Fiori Tipici del Lago Maggiore”. Da Ornavasso alla Riserva Naturale di Fondo Toce, è possibile trovare azalee, rododendri e camelie che colorano il panorama di tonalità e sfumature diverse. La Ciclovia del Toce è veramente unica nel suo genere, perché offre diverse possibilità di percorsi, coniugata in quattro suggerimenti tematici: tra i fiumi , tra i borghi , tra i boschi , tra i fiori . Il primo è così chiamato perché tocca cinque corsi d’acqua: Toce, Bogna, Diveria, Isorno e Melezzo. Un giro ad anello che parte dalla stazione della Ferrovia Vigezzina-Centovalli di Domodossola e che tocca i paesi di Crevoladossola, Montecrestese, Masera e Trontano. Il secondo - dei borghi - parte sempre da Domodossola e raggiunge l’affascinante centro di impianto medievale di Vogogna, inserita nella lista dei borghi “ Bandiera Arancione ” e dei “ Borghi più belli d’Italia ”. Proprio da qui parte il terzo percorso - dei boschi - raggiungendo Ornavasso, attraversando il tratto centrale della valle del fiume Toce, tra campi e boschi. Da segnalare, in particolare, il Bosco Tenso, ultimo residuo di bosco planiziale di tutta la valle, ovvero di un bosco rimasto inalterato dal X secolo, quando l’area del Nord Italia venne disboscata in maniera estesa.

Il quarto - dei fiori - parte da Ornavasso e raggiunge il canneto di Fondotoce e Verbania, appena insignita del titolo di Bandiera Blu 2023 , attraversando le zone di produzione dei “Fiori Tipici del Lago Maggiore”. Proprio nei giorni del recente passaggio del Giro d’Italia quest'ultimo percorso ha offerto emozionanti scenari grazie alla massima bellezza delle fioriture.

Una vacanza nel Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola si trasforma in un’esperienza che lascia il segno tra natura, relax, benessere, tradizioni e buon cibo.

