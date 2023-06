Il Villa si complica la vita: solo un pari con la Biogliese (3-3)

Per la serie: 'come gettare al vento una vittoria'. La Virtus Villa mastica amaro ma deve fare mea culpa se non è riuscita a battare un Valdilana Biogliese apparso una buona squadra, non certo però irresistibile.

E lo deve fare per diversi motivi. Primo per il bel primo tempo che ha chiuso sull' 1 a 1 quando avrebbe potuto invece stare in netto vantaggio visti i due pali colpiti e due occasioni importanti collezionate. Il gol in avvio di Rossi ha illuso i biancocelesti che hanno però tenuto in mano la partita, sprecando troppo. L'espulsione al 38' di Palfini ha messo la strada in salita. Già ammonito, l'attaccante si è fatto cogliere in uno scambio di cortesie con difensore. Gasparetto di Collegno ha mostrato inflessibilià da esattore delle tasse ed anziché richiamare verbalmente Palfini ha estratto il secondo giallo.

Pur dominando i primi 45' minuti, il Villa ha incassato il pari in pieno recupero su deviazione sfortunata di Giorgetti che, ironia della sorte, aveva prima incornato sul palo il possibile raddoppio.

Partita in parità e nel secondo tempo si è vista un po' più la Biogliese anche se le occasioni ci sono state da entrambe le parti. L'incontro è stato più aperto e incerto, ma a cambiare volto alla partita arriva il gol di Cotroneo in mischia, con tanto di proteste degli ospiti per una palla che secondo loro non aveva varcato la linea.

In vantaggio il Villa giova anche dell'epulsione dello stopper ospite e questo mette la partita in discesa. Ma ecco l'altro episodio negativo: l'espulsione di Cotroneo che allontana la palla uscita in fallo laterale: secondo giallo e il Villa rimane in nove.

A ridare fiato è il gol di Simone Zonca, che con un bel diagonale porta il Villa sul 3 a 1.

Siamo al 34' della ripresa e qui il Villa dovrebbe fare eroica Maginot e puntare al contropiede. Invece subisce: la Bogliese accorcia le distanze al 36' con Vaglio e pareggia al 90' con Cavalli. Sino alla traversa che salva la Virtus da una sconfitta beffa al 93'.

Vittoria sfumata e quandragolare ancora aperto con Cenisia che porta via tre punti battendo il Cafasse Balangero per 1 a 0.