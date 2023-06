Domodossola ha aderito alla piattaforma Contrassegno Unificato Disabili Europeo

Dal mese di Aprile 2023 la Città di Domodossola, per il tramite del Corpo di Polizia Locale, ha aderito alla piattaforma CUDE, Contrassegno Unificato Disabili Europeo, il servizio fornito dal Portale dell’Automobilista, (al link:https://www.<wbr></wbr>ilportaledellautomobilista.it/<wbr></wbr>web/portale-automobilista/<wbr></wbr>piattaforma-cude ).

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 5 luglio 2021, in attuazione della Legge 145/2018, è stata istituita la banca dati unica per coordinare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una soluzione innovativa che semplifica la mobilità tra Comuni diversi per le persone portatori di disabilità, denominata Piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) realizzata presso il presso il CED Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Grazie alla piattaforma, un cittadino titolare di CUDE rilasciato in uno dei Comuni aderenti potrà spostarsi con l’automobile in un altro Comune senza dover preventivamente richiedere l’autorizzazione per l’ingresso nelle aree a traffico limitato o l’utilizzo dei parcheggi riservati.